Во вторник, 10 июля в Киеве состоялся импровизированный митинг в поддержку хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Для этого несколько десятков людей пришли под посольство Хорватии, сообщает Информатор.

Среди активистов были представители нацдружин, члены организации "Ветеранське братерство" и несколько болельщиков.

Как рассказали участники, они вышли на митинг, чтобы поддержать хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которого отстранили от работы в хорватской футбольной сборной.

Причиной санкций со стороны FIFA стало видео, записанное футболистами после матча со сборной России. В видеоролике спортсмены выкрикивали "Слава Украине". Пикетчики выразили свою поддержку представителям Республики Хорватия и рассредоточились перед входом в диппредставительство.

"Мы считаем, что штрафные санкции FIFA должна отменить, а также извиниться перед футболистами, которые поддержали Украину", - говорит Дмитрий Шатровский, член организации "Ветеранське братерство".

Остальные молодые люди оказались менее общительными и вместо ответов на вопросы просто указывали на принесенные ими плакаты.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", два матча четвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" обошли все другие программы по числу зрителей.

Отметим, как сеть обсуждает атаку активистов на сайт ФИФА.