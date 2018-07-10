Пара десятков украинцев пришла к посольству Хорватии, чтобы поддержать Виду и Вукоевича
Во вторник, 10 июля в Киеве состоялся импровизированный митинг в поддержку хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.
Для этого несколько десятков людей пришли под посольство Хорватии, сообщает Информатор.
Среди активистов были представители нацдружин, члены организации "Ветеранське братерство" и несколько болельщиков.
Как рассказали участники, они вышли на митинг, чтобы поддержать хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которого отстранили от работы в хорватской футбольной сборной.
Причиной санкций со стороны FIFA стало видео, записанное футболистами после матча со сборной России. В видеоролике спортсмены выкрикивали "Слава Украине". Пикетчики выразили свою поддержку представителям Республики Хорватия и рассредоточились перед входом в диппредставительство.
"Мы считаем, что штрафные санкции FIFA должна отменить, а также извиниться перед футболистами, которые поддержали Украину", - говорит Дмитрий Шатровский, член организации "Ветеранське братерство".
Остальные молодые люди оказались менее общительными и вместо ответов на вопросы просто указывали на принесенные ими плакаты.
Видео: facebook.com/kiev.informator.ua
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