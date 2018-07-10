Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел приговор по делу № 128/5462/14-к в отношении водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сбил пешехода, двигавшегося во встречном к нему направлении и державшего в руках велосипед, передает ЮрЛига.

Заслушав доводы прокурора и защитника, суд оставил приговор о заведомом оставлении в опасности пострадавшего пешехода без изменения.

По обстоятельствам дела после наезда на пешехода водитель, достоверно зная, что пешеход получил телесные повреждения, из-за чего находится в опасном для жизни состоянии, не принял меры к оказанию медпомощи, не обратился к присутствующим за помощью и не отправил пострадавшего в больницу, хотя у него и была возможность это сделать. Водитель, находясь в алкогольном опьянении, легкомысленно рассчитывал, что помощь окажут другие, покинул место происшествия, тем самым оставив пешехода в опасности.

Суд мотивировал свое решение следующим образом:

Доводы защитника осужденного о недоказанности вины по ч. 1 ст. 135 УК из-за того, что потерпевший получил телесные повреждения, не опасные в момент причинения и не сопровождавшиеся угрожающими для жизни явлениями, нельзя признать приемлемыми.

Статья 135 УК предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, старости, болезни или вследствие другого беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться о данном лице и имел возможность предоставить ему помощь, а также в случае, если он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние.

Общественная опасность данного преступления состоит в распространении аморального поведения, содержанием которой является неуважение к праву человека на жизнь и безопасность, пренебрежение моральными и правовыми нормами, обязующими оказывать помощь людям, находящимся в опасном для жизни состоянии.

Потерпевшее от данного преступления лицо характеризуется совокупностью двух признаков. Так, оно: а) находится в опасном для жизни состоянии; б) лишено возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, старости, болезни или вследствие другого беспомощного состояния.

Таким образом, моментом окончания преступления является уклонение от оказания помощи лицу, находящемуся в опасности. Для квалификации действий виновного не имеет значения и то, что кто-то оказал или пытался оказать помощь, а также тяжесть полученных телесных повреждений.

Принимая во внимание изложенное и установленные судом первой инстанции фактические обстоятельства, Верховный Суд признал доказанным факт, что водитель сразу после наезда на пешехода, не останавливая автомобиль, не оказав ему помощи, самовольно покинул место происшествия, оставив потерпевшего в опасности. При этом степень тяжести полученных телесных повреждений согласно статье 135 УК во внимание не принимается. Исходя из этого Суд оставил приговор без изменения.

Как сообщала Страна, Верховный суд Украины отказался открывать производство против Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ.

Мы писали, что Верховный суд признал законным запрет на въезд в Украину Наташе Королевой.

Ранее Верховный суд запретил пересчитывать осужденным срок по закону Савченко после его отмены