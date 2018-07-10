Во время прогулки в лесу на Закарпатье заблудилась жительница Киева. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"10 июля в 18:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что во время прогулки лесным массивом в районе с. Синяк Мукачевского района потеряла ориентир и заблудилась жительница Киева 1939 года рождения", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецавтомобиле отправились 4 специалиста горного поисково-спасательного отделения города Мукачево. В поисках помогали полицейские и работники лесного хозяйства.

"В 21:20 киевлянка была найдена и доставлена в санаторий "Синяк", где она отдыхает. Состояние пострадавшей было удовлетворительным, и в медицинской помощи женщина не нуждалась", - отметили спасатели.

Как сообщала "Страна", ранее 90-летний украинец заблудился в Карпатах, поехав на могилу полковника УПА.

Мы писали, что в Карпатах спасли заблудившихся в горах поляка и испанку.

Ранее в Карпатах туристов снимали с подъемника из-за возгорания сухой травы.