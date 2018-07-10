Экс-член делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018, лишившийся аккредитации после скандала со "Слава Украине", и менеджер "Динамо Киев" Огнен Вукоевич сам заплатит штраф от ФИФА, которая присудила ему наказание в 15 тысяч швейцарских франков.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Ранее стало известно, что Федерация футбола Украины компенсирует хорвату Вукоевичу штраф FIFA и позовет его на работу, но Огнен

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку.

Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то что у меня действующий контракт с клубом.

После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо", у меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером".

Как сообщала "Страна", в МИД Украины пожурили ФИФА из-за жесткой реакции на Виду и Вукоевича.

Хорватская футбольная федерация сообщила, что бывший футболист и тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич был освобожден от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 и больше не будет членом хорватской делегации на турнире.

Отметим, что хорвата, прокричавшего "Слава Украине!", отчислили из сборной.