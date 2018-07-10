Итальянский "Ювентус" осуществил трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.

"Реал пошел навстречу желанию Криштиану Роналду.

Мы благодарим игрока, отдавшего 9 лет нашему клубу. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Реала, забив 451 мяч в 438-ми играх. Вместе с ним Реал выиграл 16 титулов. Криштиану Роналду навсегда останется одним из символов Реала и примером для будущих поколений", - говорится в официальном пресс-релизе испанской команды.

По данным журналистов, сумма отступных составила 100 миллионов евро. Переход осуществился даже несмотря на то, что "Реал" первоначально хотел получить за своего лидера на 30 миллионов евро больше.

Контракт Криштиану Роналду с "Реалом" был заключен до 2021 года, однако в последние месяцы игрок конфликтовал с президентом клуба Флорентино Пересом.

Как сообщала "Страна", Роналду растрогал фанов, успокоив плачущего мальчика.

Когда ребенок увидел, что его герой собирается уезжать и он уже не сможет его увидеть, то разрыдался навзрыд прямо на стоянке. Тогда Роналду открыл дверь, вышел из автобуса и поприветствовал малыша, а потом обнял и вытер слезы с его щеки. Мать ребенка не растерялась и сфотографировала сына с кумиром.

Отметим, что Роналду отказался от зарплаты в 200 миллионов евро в Китае.