В ЮАР в Претории недалеко от аэропорта Уондербум потерпел крушение пассажирский самолет.

Как пишет The South African, крушение самолета могло произойти при посадке. Очевидцы также указывают на то, что видели черный дым тянущийся от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем, пишет издание.

На сегодняшний момент все еще неизвестно точное число пострадавших, их около 20 человек, один человек находится в критическом состоянии.

Видео: Youtube.com

Фото: twitter.com

Как сообщала Страна, самолет, который выкатился за пределы полосы в Жулянах, отправили в утиль.

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