На межбанковском рынке Украины гривня укрепилась во второй день недели
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,23 грн/$1 с 26,235 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,22-26,24 грн/$1.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2092 грн/$1 с 26,2498 грн/$1. Торговый оборот составил $407,58 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $302,46 млн.
Установлен официальный курс гривни к иностранным валютам на 11.07.2018:
100 долларов США - 2620.9172
100 евро - 3069.8803
10 российских рублей - 4.1972
Как сообщала "Страна", экспортеры просадили курс доллара из-за нужды в гривне.
Мы писали, что в Нацбанке все еще не знают, стоит ли выпускать электронную гривню.
Ранее в НБУ подсчитали сколько и какие именно гривни сейчас на руках у украинцев.