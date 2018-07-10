Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,23 грн/$1 с 26,235 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,22-26,24 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2092 грн/$1 с 26,2498 грн/$1. Торговый оборот составил $407,58 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $302,46 млн.

Установлен официальный курс гривни к иностранным валютам на 11.07.2018:

100 долларов США - 2620.9172

100 евро - 3069.8803

10 российских рублей - 4.1972

Как сообщала "Страна", экспортеры просадили курс доллара из-за нужды в гривне.

Мы писали, что в Нацбанке все еще не знают, стоит ли выпускать электронную гривню.

Ранее в НБУ подсчитали сколько и какие именно гривни сейчас на руках у украинцев.