Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, регламентирующий требования к производству, маркировке и обращению органической продукции.

Также он устанавливает основные принципы сертификации органического производства с детализацией по отраслям (органического растениеводства, животноводства, выращивания грибов, аквакультуры, производства кормов, пищевых продуктов, морских водорослей).

Соответствующий Закон "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" (проект № 5448-д) принят на заседании ВР 10 июля, передает ЮрЛига.

Закон не распространяется на производство и оборот продукции, предназначенной для собственного потребления, парфюмерно-косметической продукции и лекарственных средств, продукцию охоты и рыболовства, изъятую из природной среды.

Документом предусмотрено, что продукт разрешается маркировать как органический продукт при условии, что он:

произведен в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции;

содержит не менее 95% органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения (по весу без учета доли воды и поваренной соли);

содержит не более 5% за (весом) неорганических ингредиентов, включенных в перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства в предельно допустимых количествах.

Органическая продукция должна маркироваться государственным логотипом. Обязательным элементом маркировки является кодовый номер, который размещается под государственным логотипом и содержит акроним, идентифицирующий государство происхождения, надпись "organic" и регистрационный код органа сертификации.

Реклама любого неорганического продукта как органического, в том числе использование надписи "органический продукт" в именах и торговых марках, считается недобросовестной рекламой.

Производители органической продукции обязаны будут ежегодно проходить сертификацию (с обязательным выездным инспектированием). Такие предприятия включаются в реестр операторов рынка органической продукции. Полномочия по сертификации органического производства получат аккредитованные органы сертификации.

Законом также определен механизм государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов рынка и установлена ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

В частности, операторы несут ответственность за маркировку продукции государственным логотипом для органической продукции или использование в маркировке обозначений и надписей "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" и любых однокоренных производных от этих слов с приставками "био", "эко" и т.д. на любых языках, при отсутствии сертификата в виде штрафа для юридических лиц в размере 8 МЗП (29 тыс. 784 грн), для физических лиц - предпринимателей - 5 МЗП (18 тыс. 615 грн). Такие же штрафы предусмотрены за реализацию продукции без сертификата.

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