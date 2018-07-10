В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет. По данным AFP, пострадали не менее 19 человек.

По другой информации, что около 20 человек получили ранения в авиакатастрофе возле аэропорта Wonderboom сегодня днем.

Фото: twitter.com

Как сообщала "Страна", ранее в Тихом океане возле Окинавы упал самолет ВМС США. 11 человек погибли.

Мы писали, что в Польше разбился Миг-29. Пилот погиб, а обломки истребителя упали рядом с жилыми домами.

Ранее пассажиры рассказали об аварии самолета в аэропорту "Киев". Пассажиры рассказали, что перед посадкой самолет стало сильно трясти, и им приходилось упираться ногами в кресла, чтобы "не бросало по сторонам". А также, что сидящие у крыла, заметили какой-то дым.