Европейский самолетостроительный концерн Airbus, на специальной церемонии в центре поставки самолетов Анри-Зиглера в пригороде Тулузы, Франция, представил новые региональные самолеты A220. Об этом сообщает пресс-служба концерна.



"Семейство A220 состоит из двух моделей: A220-100 и A220-300, ранее эти самолеты выпускались под маркой CSeries канадской самолетостроительной компании Bombardier Inc. (CS100 и CS300 соответственно). Самолеты полностью оптимизированы для рынка от 100 - 150 местных воздушных судов и отлично дополняют существующую в Европе популярную модель A320neo", - отметили в компании.

Фото: airbus.com/

"Мы полны энтузиазма по поводу продаж A220, в частности, благодаря технологиям, которые дают решающее преимущество на очень конкурентном рынке. Я получил много положительных отзывов от клиентов относительно этого самолета, его топливной эффективности, более низкого уровня шумового загрязнения. Все эти причины способствуют моему оптимизму, который Airbus будет поддерживать, чтобы сделать A220 большим коммерческим успехом", сказал коммерческий директор Airbus Эрик Шульц.

Цены на новое самолеты не сообщаются.

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