Короткая сцена занятий сексом на рабочем месте оказалась в фокусе внимания пользователей социальных сетей.

На черно-белом ролике женщина в платье и мужчина с обнаженным торсом занимаются любовью около двух минут, их лица размыты. В центре ролика расположена надпись Radio Maximum Studio.

На радиостанции "Максимум" подтвердили, что вирусно распространившееся по Сети видео со сценой любви был снято в их киевском офисе.

Об этом сообщил продюсер радио Слава Демин.

По его словам, один из сотрудников решил устроить свидание в студии.

"Ребята, по поводу видео, которое высветилось вчера в моей ленте!!! Мы провели внутреннее расследование. Следственный эксперимент не проводили)))

Уже известны эти герои-любовники!

Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии Радио Максимум свидание) Узнали мы об этом из фейсбука. Какой-то "добрый" человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию))

У участника этой оргии уже был разговор с генеральным директором. Все подробности этого разговора я вам сообщать не буду)))", - отметил Демин.

Фото: facebook.com/slavademin

Видео: youtube.com/VARTA1

Как сообщала "Страна", сутенер за 600 евро пытался продать двух украинок в секс-рабство в Словакию. Своим жертвам он обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране, то попадали в рабство и долги.

Напомним, что в Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс.