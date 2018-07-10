В Украине для судей местных, апелляционных и кассационных судов, а также Верховного Суда планируют пошить мантии из натуральной ткани, в которых было бы комфорно работать летом.

Об этом сообщает сайт "Юрлига".

С целью разработки эскиза и технического описания такого образца мантии для судов низших инстанций Совет судей решением от 2 июля 2018 года № 44 решил создать рабочую группу в составе трех членов, а решением № 41 утвердил техническое описание мантии Верховного Суда.

Как отметил Председатель Совета судей Украины Олег Рачук, для судей это действительно событие, так как они в мантиях живут и работают по 10 - 12 часов в сутки, а в синтетической мантии это сделать сложнее.

Судейское сообщество позитивно восприняло данные решения, поскольку это, безусловно, облегчит их работу.

Как сообщала "Страна", Высший совет правосудия разрешил арест судьи Новака, у которого нашли взятку и кокаин.

Напомним также, что киевляне задержали пьяного сотрудника Верховного суда за рулем, который предложил полицейским напиться.

Ранее "Страна" писала, что глава Верховного суда получает 280 тыс гривен в месяц и не считает это большой зарплатой.