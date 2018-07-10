Киевская областная администрация досрочно закрывает смену в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич", где 2 июля зарегистрировали пищевое отравление 12 детей.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам председателя КГГА Александра Горгана, решение принято после сегодняшнего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, где заслушали информацию о лагере.

"По результатам комиссии приняли решение досрочно закрыть смену, там выявлен ряд системных должностных нарушений и злоупотреблений", - сказал Горган.

По словам Горгана, 11 июля все дети должны разъехаться. Лагерь закрывается.

Руководитель ОГА добавил, что заведение сможет принять новую смену детей только после того, пройдет повторную проверку.

"Мы смену закрываем. И не даем заезд к тому, времени, пока не будет проведено повторное лабораторное исследование и не будут получены результаты, которые позволят признать заведение пригодным для приема детей", - сказал он.

Среди нарушений, которые озвучивали на комиссии, Горган назвал то, что в пищеблоке лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

"Это было найдено на посуде, на кранах, на раковинах. У нас есть все основания считать, что наличие этой флоры вызвало массовое отравление", - сказал Горган.

Ранее стало известно, что в лагере Славутич отравились дети из Школы Дерюгиных.