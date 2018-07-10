Шевченковский районный суд Киева отказал арестованному народному депутату Надежде Савченко в отводе судьи Оксаны Хардин, передает УНН.

"Суд постановил: в удовлетворении заявления подозреваемой Савченко об отводе судьи Хардин отказать", - сказал судья Виталий Циктич.

Он отметил, что ходатайство Савченко необоснованное, поскольку сторона защиты имела достаточно информации о времени проведения заседания, но вовремя не появилась.

Напомним, Савченко заявила отвод судье Хардин, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения ею ее права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов. Сейчас ожидается рассмотрение судьей Хардин отвода судьи Мелешак.

Стоит отметить, что сегодня Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.

Как сообщала "Страна", ранее суд не отпустил Надежду Савченко из-под стражи на поруки.

Мы писали, что Савченко готовы взять на поруки 26 общественных активистов.