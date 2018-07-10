В рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета на воду.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По легенде учений противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому было принято решение применить сводное протидиверсионное подразделение на рейде порта Одесса.

На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолета в море. После высадки группа достигла объекта под водой и нейтрализовала условного противника.

Фото: dpsu.gov.ua

В ГПСУ отметили, что упражнение выполнено должным образом. Теоретические занятия и практические тренировки, предшествовавшие обучениям, оказались эффективными.

Видео: youtube.com/Державна прикордонна служба України

Как сообщала "Страна", к 2020 году на внешних границах Евросоюза разместят 10 000 европейских пограничников.

"Эти пограничники должны иметь возможность действовать также в третьих странах. В любом случае они должны это делать исключительно с разрешения этих третьих стран", - уточнил глава Еврокомиссии.

Отметим, что украинские пограничники признали, что проверка Россией судов на Азове - законна.