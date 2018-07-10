Во вторник, 10 июля в Борисполе прошли обыски в квартире квартиру координатора организации С14 Сергея Мазура. Первым об этом сообщили в телеграм-канале движения.

"Внимание! На улице Момота (Горького), 52, менты вломились силой в квартиру Сергея Мазура. Мусора проводят обыск! Депутаты уже прибывают, у кого есть возможность, летите сюда", - написали радикалы.

Фото: телеграм-канал C14

Предположительно, обыск провела полиция по делу о сожжении лагеря ромов в Киеве, сообщил на своей странице лидер организации "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.

Сторонники С14 сочли обыск незаконным, а дело ромов только поводом. Лагерь ромов на Лысой горе в Киеве сожгли более двух месяцев назад, в конце апреля. Сергей Мазур не скрывал причастность к этому своей организации. С14 называли свои действия "уборкой парковых зон от свалок".

Фото: телеграм-канал C14

Чуть позже стало известно, что представители организации приехали, чтобы блокировать вход в подъезд с помощью мусорных баков.

Фото: facebook/C14

Как сообщила организация с помощью своей фейсбук-страницы, из-за скопления сторонников C14 у входа в подъезд один из следователей якобы испугался и убежал через крышу. Они его потом поймали. "Он не может объяснить, почему в постановлениях разные имена правоохранителей, почему исчезли вещи. Хотя ответ очевиден: ментовский беспредел и кражи", - утверждают радикалы.

Фото: facebook/C14

В конечном итоге полиция зачитала "пидозру" Мазуру, после чего покинула его дом. Судя по "шапке" документа, продемонстированного лидером C14, к подозрению причастна полиция столицы города. Отметим, что содержимое бумаг так и осталось секретом, который не раскрывают ни Мазур, ни правоохранители.

Фото: facebook/C14

Кто такой Сергей Мазур

24-летний Мазур является официальным лидером организации С14. Входит в радикальное крыло болельщиков "ФК Динамо Киев" ультрас, группа "White boy club". Работает журналистом в издании националистических движений "Доброволец". Активно принимает участие в акциях против российских банков.

С 2016-го является официальным лидером организации С14 и руководителем вербовочного очага. В некоторых кругах его называют "информатором СБУ", но это непроверенная информация. В 2016-м окончил КНЭУ имени Гетьмана, экономист по образованию.

Сергей Мазур

9 мая в Киеве полиция составила на него админпротокол за попытку прорваться через турникет на марш "Бессмертного полка". Его тогда не задерживали, а сразу же отпустили. Однако во время попытки прорваться на марш Мазур сломал турникет. В то же время в официальном Twitter МВД сообщалось, что Мазура вывели с митинга из-за конфликта с идеологическими оппонентами. Сам же молодой человек утверждал, что его задерживали из-за футболки.

В последние пару лет практически ни одна акция C14 не обходится без участия Мазура.

Почему власти начали борьбу с радикалами

Отметим, всего несколько дней назад "Страна" писала, что украинские власти начали неожиданно, хотя и довольно робко бичевать радикальные группировки. Из Киева стали все чаще звучать заявления о пагубности неонацистских групп (причем их именно так и называют – неонацистскими, что до сих пор считалось "клише российской пропаганды) и проникновении людей с этой идеологией в различные квазисиловые структуры.

Скорее всего, речь идет о "новом ветре", который подул в преддверии выборного сезона. И о меняющейся международной реальности, которая для нынешней украинской власти все дальше от минимально комфортной.

Иными словами – в МВД перед выборами начинают "ревизию" частных мини-армий, где основную роль играют националистические организации. Это теоретически может стать линией конфликта между властью и националистами. И частично объяснить посыпавшуюся на их голову критику.

Напомним, в июне патрульная полиция Киева заявила, что не сотрудничает с общественным формированием "Киевская муниципальная стража", в которой обосновались представители С14 из-за того, что некоторые его члены исповедуют расовую ненависть и нарушения прав человека.

В ноябре С14 внесли в список международных террористов. В сообщении сайта консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC говорится, что C14 названа в честь слогана из 14 слов "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей", которые принадлежат американскому нацисту Дэвиду Лейну.