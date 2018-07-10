В среду, 11 июля, в Украине сохранится теплая погода, на юге и востоке будет жарче всего. Задавать погоду будет поле пониженного атмосферного давления. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кратковременный дождь с грозой пройдет лишь ночью в большинстве западных областей, на остальной территории осадков не предвидится.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях при грозах отдельные шквалы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью установится в пределах +14...+19°, днем +24...+29°, в южных и восточных областях ночью будет +18...+24°, днем +30...+35°.

Фото: meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 июля самая высокая температура днем была +33,4 в 1959 году, самая низкая ночью +8,8 в 1935 году.

Как сообщала "Страна", 10 июля синоптики обещали тропическую жару и кратковременные грозы.

Также "Страна" писала, что погода в июле будет колебаться от +10 до тропических +36 градусов.