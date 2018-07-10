Автобус с детьми и родителями загорелся на трассе Киев - Одесса
Автобус Neoplan, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей, загорелся на трассе Киев – Одесса вечером в понедельник. Об это сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Facebook.
Так, сообщение о возгорании экскурсионного автобуса поступило в полицию около 21:00 9 июля.
По данным полиции, водитель автобуса совершил аварийную остановку на обочине по причине возгорания моторного отсека. К моменту прибытия по вызову полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.
Всех пассажиров перевозчик увез с места ЧП дополнительным транспортом. Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.
Фото: facebook.com/odesapolice/
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