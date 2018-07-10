Чиновники МИД Украины решили пожурить ФИФА за критику футболиста сборной Хорватии, бывшего игрока киевского "Динамо" Домагоя Виды и экс-футболиста, а ныне тренера-селекционера "Динамо" Огнена Вукоевича в связи со скандалом о "Слава Украине!".

"Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это – позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж Слава Украине!", - написал в микроблоге Твиттер политический директор МИД Украины Алексей Макеев во вторник, 10 июля.

Фото: twitter.com/Makeiev

Как сообщалось, после победы сборной Хорватии над сборной России в 1/4 чемпионата мира по футболу 2018 года футболист хорватской сборной, экс-игрок ФК "Динамо" (Киев) Д.Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии и киевского клуба О.Вукоевичем опубликовали в соцсетях видеоролик с приветствиями Украине. На видео Д.Вида скандирует: "Слава Украине!", а О.Вукоевич говорит: "Это победа за Динамо и за Украину".

8 июля стало известно, что Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Д.Виде за этот видеоролик. Также 8 июля Хорватская федерация футбола заявила, что видеозапись с участием защитника сборной Д.Виды и помощника тренерского штаба О.Вукоевича были лишь ответом на "многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года" и не носило политический характер.

9 июля Хорватская футбольная федерация сообщила, что бывший футболист и тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич был освобожден от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 и больше не будет членом хорватской делегации на турнире.

Федерация футбола Украины 9 июля заявила, что возмущена травлей Виды после опубликованного видео. Павелко обратился в ФИФА и УЕФА с обоснованием позиции украинской стороны. В частности, в его письмах речь идет о том, что лозунг "Слава Украине!" является приветствием, почтением памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. При этом не является дискриминационным или "крайне правым" лозунгом.

10 июля президент ФФУ сообщил, что украинская футбольная федерация хочет добиться отмены решения ФИФА по Виде и Вукоевичу. "Мы изучаем юридическую сторону вопроса, чтобы помочь Вукоевичу в случае апелляции на это решение и обращения в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Само решение я не хотел бы комментировать, потому что сам являюсь членом Дисциплинарного комитета, и не имел права участвовать в принятии решения, поскольку являюсь представителем одной из заинтересованных сторон", - отметил он.

Как сообщала "Страна", флешмоб в поддержку Вукоевича и Виды. Facebook проверит юзеров, поставивших "единицу" странице FIFA.

Нужно было зайти на страницу FIFA, поставить в разделе "Отзывы" единицу, и написать в комментарии "Слава Украине!".

После этой процедуры участники "флеш-моба" потеряли доступ к своим страницам в Facebook.

Отметим, что после набега некоторых украинских пользователей ФИФА закрыла "нулячий" рейтинг на странице в Facebook.