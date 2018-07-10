В Киеве за год в результате вспышек острой кишечной инфекции пострадал 31 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

С начала года в столице было зарегистрировано четыре вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. Речь идет о двух вспышках заболевания сальмонеллезом, одной вспышке острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии в заведениях общественного питания и одной вспышке кишечной инфекции ротавирусной этиологии в дошкольном учебном заведении.

Еще один случай отравления неизвестным веществом произошел у работников одной из плодоовощных баз столицы.

"Всего во время вспышек зарегистрирован 31 случай заболевания (13 случаев заболевания сальмонеллезом, 10 случаев заболевания острой кишечной инфекцией (в том числе 2 случая острой кишечной инфекции неустановленной этиологии и 1 случай острой кишечной инфекции ротавирусной этиологии среди детей) и 8 случаев отравления неизвестным веществом)", - уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщала "Страна", около 40 школьников слегли с кишечной инфекцией в селе под Харьковом.

Напомним также, что в столичном ресторане после отравлений суши нашли кишечную палочку и стафилококк.