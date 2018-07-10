Аэропорт "Харьков" отказался принять самолет Airbus 330 из Шарм-эль-Шейха, который летел по заказу украинского туроператора, из-за новой проверки Госавиаслужбы.

Об этом сообщает туроператор Join UP!

"Аэропорт "Харьков" отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure, который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Харьков по заказу туроператора Join UP! Вместо Харькова посадка самолета состоится в Киеве, в аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Ожидается, что самолет будет принят аэропортом “Борисполь” в 19:00.

По словам туроператора, аэропорт "Харьков" с 5 июня по 9 июля успешно принимал самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure с аналогичными рейсами в Египет.

"Причиной сегодняшнего решения аэропорта "Харьков" стала дополнительная проверка для подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 в аэродроме кода 4С Харьков, одобренная во время совместного совещания с Госавиаслужбой Украины от 09.07.2018 года", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее после авиаколлапса с массовой задержкой самолетов из-за поломок Омелян заявил, что хочет запретить полеты на самолетах, которым больше 20 лет.

Также министр транспорта Омелян объявил о полной технической ревизии украинских самолетов в ближайшие две недели.

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