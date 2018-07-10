Во вторник, 10 июля на мировых биржах подорожала нефть эталонных марок. "Европейская" Brent выросла в цене на фоне забастовки нефтяников в Северном море, сокративших добычу на шельфе Норвегии впервые за шесть лет.

"Американская" WTI подорожала на фоне ожиданий сокращения коммерческих запасов нефти в США, передает Интерфакс.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, американские нефтяные резервы сократились на 3,88 млн баррелей.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по Киеву 10 июля увеличилась на $0,89 (1,14%), до $78,96 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла во вторник на $0,23 (0,31%) - до $74,08 за баррель.

Во вторник 669 норвежских буровиков приостановили работу, поскольку не смогли договориться с работодателями о повышении зарплат и пенсий даже при посредничестве норвежских властей. Нефтяники работают в компаниях Transocean, Odfjell Drilling и Teekay Petrojarl, которые в том числе обслуживают проекты англо-голландской Royal Dutch Shell Plc.

В результате Shell была вынуждена приступить к закрытию месторождения Knarr на норвежском шельфе, на котором добывают около 23 тыс. баррелей нефти и 3,5 тыс. баррелей газового конденсата в сутки.

Также затронуты еще 11 платформ, в том числе Snorre B норвежской Equinor, но объемы добычи на многих из них пока сохраняются.

Забастовка стала для нефтегазовой отрасли Норвегии первой с 2012 года. Сама по себе она, возможно, и не оказала бы существенного влияния на рынок, но с учетом перебоев в поставках из Венесуэлы и Ливии и ожидающегося сокращения иранского экспорта инвесторы реагируют сильнее обычного, отмечают эксперты.

К выходным ожидается разрастание масштабов забастовки.

Как сообщала "Страна", накануне, цена на нефть рванула вверх до $78 за баррель после заявлений Ливии, Саудовской Аравии и США.

В понедельник, 9 июля глава ливийской национальной нефтегазовой корпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла заявил, что добыча нефти в стране продолжит сокращаться.

Напомним, что США планируют ввести эмбарго на покупку иранской нефти всеми зарубежными потребителями.