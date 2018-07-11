В среду, 11 июля, синоптики обещают жаркую погоду. На востоке и юге сегодня воздух прогреется до +32...+35. При этом на всей территории страны пройдут дожди.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Погода на западе страны, во Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Луцке и Ровно, сегодня будет такой: до +24...+28 днем, дождь.

Погода в Житомире, Чернигове и Сумах - на севере Украины - также не обойдется без осадков. Днем +26...+29.

В центре, в Полтаве, Кропивницком, Черкассах и Виннице, пройдет дождь. Днем до +25...+28.

Жарче будет на востоке. В Харькове, Днепре, Запорожье, Донецке и Луганске сегодня воздух прогреется до +29...+33. Осадки.

Рекорд температуры сегодняшнего дня среди регионов у юга. Погода в Одессе, Николаеве и Херсоне обещает, что столбики термометров поднимутся до +30...+35. Дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, 11 июля в Киеве ожидается дождь. Днем +26...+28.

Ресурс gismeteo.ua уточняет, что днем в Киеве малооблачно, небольшой дождь. Температура +20...+25.

Фото: Погода в Киеве 11 июля 2018 года/gismeteo.ua

Sinoptik.ua сообщает, что на протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. Дождь c грозой, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.

Фото: sinoptik.ua

Напомним, что 10 июля на Киев днем налетел шквал с грозой. Некоторые улицы города затопило.

Как сообщала "Страна", в двух областях Украины ждут резкого подъема уровня воды в реках.