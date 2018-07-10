Примадонна российской сцены Алла Пугачева, которая недавно шокировала поклонников внешним видом, дала первое большое интервью за последние 10 лет.

Видео опубликовано на YouTube-канале начинающего блогера Олега Меньшикова, который выпустил второй эпизод своего шоу "ОМ Олега Меньшикова".

Алла Борисовна откровенно рассказала о своем детстве, тайне своего имени и двух типах современных артистов. Она также коснулась темы инаугурации Путина и финансов.

Женщина, которая поет, похвалила Диму Билана за лучшее исполнение своей песни "Не отрекаются любя".

Однако дольше и эмоциональнее всего Пугачева рассказывала про своих творческих детей - Лизе и Гарри, которых они с супругом Максимом Галкиным стараются не наказывать. Она призналась, что чувствует себя счастливой. "Маленькие дети, муж не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый. Как же мне повезло наконец! Я один раз его только спросила: "Я могу спокойно стареть с тобой?" Если бы вы видели эти глаза: "Ты сумасшедшая? Конечно, не бойся ничего". И все", - призналась Пугачева.

В 2019 году 15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Ведущие российские телеканалы уже сейчас бьются за право снять документальный фильм о Примадонне и получить рассказ о ее жизни.

Как сообщала "Страна", Пугачева и Галкин обвенчались после шести лет брака.

Также "Страна" писала, что помолодевшая Пугачева и Галкин сходили со своими детьми в зоопарк.