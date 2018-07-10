Закончились съемки финального сезона популярного сериала "Игра престолов" завершились. Об этом сообщил актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу.

"Игра престолов" официально закончила съемки", - написал актер в подписи к снимку в своем Instagram. Ранее другие актеры сообщали о том, что завершили съемки в сериале.

"Последняя женщина"

На днях о завершении съемок в сериале сообщила актриса Мейси Уильямс, которая играла Арью Старк. Девушка опубликовала фотографию "окровавленных" кроссовок и написала: "До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения".

Кроме того, Мейси добавила загадочный хештег, который некоторые сочли спойлером: #lastwomanstanding (последняя женщина, которая устояла). По мнению фанатов, это может означать, что Арья – это последний персонаж женского пола, который останется в живых в финале.

Прощание Матери драконов

Актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, попрощалась с сериалом еще в середине июня. "Отправилась на остров, чтобы попрощаться с землей, которая стала моим домом вдали от дома почти на десять лет. Это было настоящее приключение. "Игра престолов", спасибо за жизнь, о которой я раньше даже не мечтала, и за семью, по которой я никогда не перестану скучать", - написала Кларк в Instagram.

Немного ранее, в мае, Эмилия рассказывала, что развязка сериала окажется весьма неожиданной, а Дейенерис Таргариен неприятно удивит зрителей. По ее словам, в финале сериала зрители будут шокированы, когда они узнают, кем на самом деле является Дейенерис.

Также актриса рассказала, что ей было эмоционально очень сложно сниматься в последних эпизодах. "Это действительно разбивает сердце, когда ты заканчиваешь съемки в чем угодно… И я была эмоционально раздавлена на площадке. Мне говорили: "Эмилия, все хорошо", а я отвечала: "Но это же в последний раз!", - поделилась актриса.

Тату-спойлер

Не так давно общественность заинтриговала татуировка актрисы Софи Тернер, которая в "Игре престолов" играла Сансу Старк. Месяц назад у девушки на руке появилось изображение герба дома Старков – голова лютоволка – и надпись "Стая выживает". Фотографию опубликовал тату-мастер, отметив при этом Софи.

В комментариях сразу предположили, что это спойлер финала "Игры престолов", который значит, что все Старки выживут (на данный момент в живых из персонажей остались Санса, Арья и Бран, а также Джон Сноу, которого считают бастардом Неда Старка).

Ранее Софи рассказывала о том, что финал сериала будет самым мрачным. По ее словам, зрителей ждет еще больше крови, пыток и смертей.

"Все соберутся вместе, чтобы бороться с надвигающейся гибелью. Между этими небольшими группами людей будет много напряжения, но все они сражаются вместе за то, что считают правильным", - рассказала актриса журналистам в конце июня.

"Это Игра престолов, так что да, в этом сезоне нас ждет еще больше смертей. Финал будет очень кровожадным и эмоционально мучительным!", - рассказала Тернер.

"Не верьте слухам"

Джо Демпси сыгравший в "Игре престолов" Джендри, в апреле этого года (вскоре после читки сценария последнего эпизода) заявил, что зрителей ждет "абсолютно неожиданная" концовка сериала. Актер сказал, что на месте поклонников "Игры престолов" он бы не особо доверял всем тем теориям, которые распространяются по сети.

"Думаю, это было бы разочарованием для всех – если бы какая-нибудь особо популярная теория насчет концовки в итоге оказалась правдой. Нашу концовку, мне кажется, большинство вообще не ожидает – и, если поразмыслить, она очень, очень понравится зрителям. Ну, это, конечно, если я действительно знаю, как все закончится", – сказал он.

Актеры аплодировали финалу

Все актеры, играющие в сериале "Игра престолов", разразились овациями после прочтения финального эпизода сериала. Это произошло этой весной.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого и по мере прочтения они понимали, что их персонажи погибают один за другим", - рассказала вице-президент канала HBO Франческа Орси.

По ее словам, после прочтения сценария все присутствующие аплодировали минут 15-20.

Джордж Мартин перенес выход книги

Еще в апреле стало известно, что писатель Джордж Мартин в очередной отложил выход новой книги из серии эпических фэнтези-романов "Песнь льда и пламени", которые легли в основу сериала "Игра престолов".

"Нет, зима не приходит... по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать "Ветра зимы", — написал Мартин в своем блоге.

"Ветер зимы" — шестая книга из серии романов, ее выход ожидается с 2015 года. Известно, что в заключительной книге погибнет много персонажей, поэтому логично предположить, что и в сериале будет много неожиданных смертей.

Напомним, восьмой и последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Он будет состоять из шести эпизодов, которые, однако, будут длиннее, чем серии предыдущих сезонов. Создатели держат сюжет в строжайшем секрете. Предположительно, первый эпизод сезона выйдет в апреле.