В Госкомитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) выделили 9 российских издательств и собственников интернет-сайтов, в отношении которых чиновники намерены ввести санкции в связи с "систематическим выпуском литературы антиукраинского содержания и создания возможности для ее чтения в режиме онлайн".

Об этом во вторник, 10 июля сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В сообщении отмечается, что Комитет ведет Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, который в настоящее время уже насчитывает 184 позиции.

"Этот перечень составляется на основе собственного мониторинга книжного рынка государства-агрессора и носит рекомендательный характер. Основное его назначение - предостеречь субъектов хозяйствования от заведомо бесполезных попыток получить разрешение на ввоз этих изданий, а также сориентировать правоохранительные органы на то, что распространение такой продукции может содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 300 и 436 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Госкомитете сообщили, что по состоянию на 10 июля в Перечень внесены 184 наименования книжной продукции.

Среди внесенных в Перечень книг - произведения авторства Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, идеолога так называемого "русского мира" Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и др.

"Названия "произведений" говорят сами за себя - "Киевская хунта", "Кровавые преступления бандеровской хунты", "Киев капут", "Конец проекта "Украина", "Украина в огне евроинтеграции", "Великая Сталинская империя" и др", - указано в опубликованном сообщении.

Последнее обновление Перечня состоялось 5 июля, а "наиболее отличились в выработке и распространении антиукраинских пропагандистских изданий" такие российские издательства, как "Вече", "Эксмо", "Центрполиграф", "Алгоритм" и др. Именно этот Перечень и стал источником информации при отборе российских издательств, в отношении которых Госкомтелерадио инициировало применение санкций.

"Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации (9 издательств и 3 владельца веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность ее прочтения в режиме он-лайн)", - сообщили в комитете.

Как сообщала "Страна", Киевского предпринимателя оштрафовали на десятки тысяч за продажу книг из России. Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети.

Отметим, что в Украину запретили ввоз книги Сахарова в жанре боевой фантастики.