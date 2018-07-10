В НАТО во время саммита стран-членов альянса планируют пригласить Македонию, которая станет ее 30 членом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека Йенса Столтенберга, союзники по НАТО объявят о приглашении Македонии членом НАТО на саммите в Брюсселе, который состоятся 11-12 июля.

По словам Столтенберга, страна станет тридцатым членом Североатлантического альянса.

Ранее в македонском МИД заявляли, что страна ожидает приглашения в альянс 11-12 июля, когда состоится встреча лидеров стран НАТО.

По состоянию на сегодня в НАТО входит 29 государств: Албания, США, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, Исландия, Италия, Канада, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Великобритания, Дания, Чехия, Турция, Венгрия и Черногория.

Напомним, в июне Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики, ее новое название - Республика Северная Македония.

5 июля парламент страны во второй раз утвердил это соглашение, преодолев вето президента страны Георге Иванова. Македонцам также нужно будет внести правки в конституцию, референдум по этому вопросу запланирован на осень.

После утверждения документа в том числе греческой стороной, Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией, хотя в 2011 году Международный суд ООН принял решение, что Афины не имеют права этого делать.

Спор о названии страны начался в 1991 году после того, как Македония получила независимость от Югославии. Название страны не признавалось Афинами, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать.

Как сообщала "Страна", в июне Албания и Македония начали переговоры о вступлении в Европейский Союз.