Одна из самых сексуальных украинских певиц Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отправилась в отпуск в Лос-Анджелес. Артистка без стеснения публикует откровенные фото в Instagram Stories, где позирует в открытом купальнике и без него.

Компанию Насте в США составил Потап, с которым звезде уже не первый год приписывают интимные отношения и даже заподозрили в тайной свадьбе.Всего в серии фотографий 12 снимков.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхищаются фигурой певицы, другие же критикуют ее, называя фото "вульгарными" и "пошлыми"."Такие фото должны быть в личном архиве, а не в инстаграме". "Скатилась Настя, фото для срача, цель достигнута. Браво! А ведь раньше интересна была своим творчеством", - пишут фолловеры.

На одном из снимков Настя в белом крошечном бикини позирует на балконе, демонстрируя свои ягодицы.

Фото: instagram.com/kamenskux

Также певица сделала несколько селфи у бассейна.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: instagram.com/kamenskux

А на одном из кадров Настя позирует полностью обнаженной возле окна.

Фото: instagram.com/kamenskux

Как сообщала "Страна", ранее Каменских также полностью разделась для фото в Instagram.

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Ранее образ Насти Каменских в леопардовом плаще не поняли фанаты в Instagram.