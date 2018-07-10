Каменских опубликовала в Instagram сразу 12 обнаженных фото
Одна из самых сексуальных украинских певиц Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отправилась в отпуск в Лос-Анджелес. Артистка без стеснения публикует откровенные фото в Instagram Stories, где позирует в открытом купальнике и без него.
Компанию Насте в США составил Потап, с которым звезде уже не первый год приписывают интимные отношения и даже заподозрили в тайной свадьбе.Всего в серии фотографий 12 снимков.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхищаются фигурой певицы, другие же критикуют ее, называя фото "вульгарными" и "пошлыми"."Такие фото должны быть в личном архиве, а не в инстаграме". "Скатилась Настя, фото для срача, цель достигнута. Браво! А ведь раньше интересна была своим творчеством", - пишут фолловеры.
На одном из снимков Настя в белом крошечном бикини позирует на балконе, демонстрируя свои ягодицы.
Фото: instagram.com/kamenskux
Также певица сделала несколько селфи у бассейна.
Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux
А на одном из кадров Настя позирует полностью обнаженной возле окна.
Фото: instagram.com/kamenskux
Как сообщала "Страна", ранее Каменских также полностью разделась для фото в Instagram.
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Ранее образ Насти Каменских в леопардовом плаще не поняли фанаты в Instagram.