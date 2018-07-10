Появились фото и видео, как на улицы Киева обрушился мощный ливень
Во вторник, 10 июля, на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень. Многие киевляне сразу же стали снимать разгул стихии на видео и публиковать ролики в соцсетях.
Любопытно, что некоторые жители столицы удивлялись увиденному в соцсетях видео - по из словам, в их районе не выпало ни капли дождя.
Напомним, что синоптики прогнозировали 10 июля в Украине жаркую погоду до +33 и грозовые дожди. Однако, Киев не ппадал под этот прогноз. В столице обещали жаркую и сухую погоду.
Ранее "Страна" писала о том, что В Японии от мощных ливней и наводнений погибли уже 100 человек.
Также мы сообщали, что синоптик показала карту, где в Украине на неделе пройдут дожди с грозами.
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