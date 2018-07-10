Во вторник, 10 июля, на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень. Многие киевляне сразу же стали снимать разгул стихии на видео и публиковать ролики в соцсетях.

Любопытно, что некоторые жители столицы удивлялись увиденному в соцсетях видео - по из словам, в их районе не выпало ни капли дождя.

Погодка резко изменилась)) Допис, поширений Андрей Дюпик (@andrey.dyupik) 10 Лип 2018 р. о 4:20 PDT

Подольский р-н.Киев Допис, поширений Мария (@mahamasha95) 10 Лип 2018 р. о 4:22 PDT

На улице дощ Допис, поширений Катюха Ищенко (@katyusha_ishchenko_2801) 10 Лип 2018 р. о 5:00 PDT

Это Киев детка Допис, поширений Yavorskiy (@yavorskiy_alex) 10 Лип 2018 р. о 4:23 PDT

Напомним, что синоптики прогнозировали 10 июля в Украине жаркую погоду до +33 и грозовые дожди. Однако, Киев не ппадал под этот прогноз. В столице обещали жаркую и сухую погоду.

Ранее "Страна" писала о том, что В Японии от мощных ливней и наводнений погибли уже 100 человек.

Также мы сообщали, что синоптик показала карту, где в Украине на неделе пройдут дожди с грозами.