Во вторник, 10 июля, на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень. Многие киевляне сразу же стали снимать разгул стихии на видео и публиковать ролики в соцсетях.

Любопытно, что  некоторые жители столицы удивлялись увиденному в соцсетях видео - по из словам, в их районе не выпало ни капли дождя.

Погодка резко изменилась))

Допис, поширений Андрей Дюпик (@andrey.dyupik)

Гроза и ливеняка застал зненацька)

Допис, поширений Konstantin Kravets (@konstantin_kravets)

Подольский р-н.Киев

Допис, поширений Мария (@mahamasha95)

На улице дощ

Допис, поширений Катюха Ищенко (@katyusha_ishchenko_2801)

Это Киев детка

Допис, поширений Yavorskiy (@yavorskiy_alex)

Напомним, что синоптики прогнозировали 10 июля в Украине жаркую погоду до +33 и грозовые дожди. Однако, Киев не ппадал под этот прогноз. В столице обещали жаркую и сухую погоду.

Ранее "Страна" писала о том, что В Японии от мощных ливней и наводнений погибли уже 100 человек. 

Также мы сообщали, что синоптик показала карту, где в Украине на неделе пройдут дожди с грозами.

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