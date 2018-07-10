Украинская певица и солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо попала в больницу с тяжелым инсультом еще 1 июля. Ее перевели из полтавской клиники в Киев. Об этом сообщает "КП в Украине".

Врачи констатировали у певицы тяжелый инсульт третьей степени. 55-летняя женщина впала в кому, были проведены две операции. Ей предстоит длительное лечение.

Как рассказал директор коллектива Игорь Лахин, коллеги Кирсо собирают деньги на ее лечение. "Состояние Нины на данный момент стабильное. Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа "Фристайл" уже дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады. Средства, полученные от концертов, будут перечислены на лечение Нины", - отметил Лахин.

Нина Кирсо – солистка группы "Фристайл" Фото: facebook/Нина Кирсо

Нина Кирсо родом из Полтавы. Она замужем за руководителем, композитором и продюсером группы "Фристайл" Анатолием Розановым. Кирсо поет в коллективе со дня его основания в 1988 году. Мужские вокальные партии сначала исполнял Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную карьеру. На его место пришел Сергей Дубровин. На счету "Фристайла" 21 альбом, последний из которых вышел в 2010 году.

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