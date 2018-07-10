В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" произошел инцидент. Сотрудник полиции дубинкой избил мужчину. Избиение было запечатлено на видео и опубликовано в соцсетях на telegram-канале Kyiv LIVE.

Как сообщается, сотрудник полиции повел себя столь агрессивно из-за того, что парень пересек желтую линию. В то же время в комментариях в Facebook киевляне написали, что узнали в избитом "дедулю, который продает пластыри и маркеры" в метро.

Однако пока остается неизвестным, с чего действительно начался конфликт. На видео, судя по всему, запечатлена уже его финальная стадия.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура открыла дело после публикации видео избиения мужчины полицейскими в Facebook.

Также мы сообщали, что в Луцке избили женщину-полицейскую, приехавшую на вызов об избиении.