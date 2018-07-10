Шведский владелец сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) планирует открыть первый в Украине магазин в столичном торгово-развлекательном центре Lavina Mall уже 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Бутик займет площадь 2,9 тыс. квадратных метров. "Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров. В частности, принтованную коллекцию GP&J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H&M, и коллекцию Holiday", - говорится в сообщении.

Кроме того, в первом украинском магазине будут представлены товары для дома H&M Home.

Как сообщала "Страна", H&M отозвал детские носки из-за узора, похожего на слово "Аллах".

Напомним также, что в Кабмине подтвердили, что IKEA и H&M зайдут в Украину в этом году.

Ранее стало известно, какие цены будут на одежду H&M в Украине.