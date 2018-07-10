В Кабмине решили восстановить двустороннее сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности – разморозить совместное строительство завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Об этом говорится в письме главы миниэнерго Украины Игоря Насалика в адрес "Росатома".

"Учитывая соответствующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля", - говорится в документе, копией которого располагает "Экономическая правда".

Фото: epravda.com.ua

В 2010 году правительство Украины утвердило топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива. Тогда же под сооружение объекта были выделены 6,8 га в Кировоградской области, бюджет оценивался в $450 млн. Для реализации проекта был создан "Завод по производству ядерного топлива", 50% плюс одной акцией которого владеет украинский госконцерн "Ядерное топливо", а остальным - ТВЭЛ.

Начало производства тепловыделяющих элементов был намечен на 2015 год, однако в середине года Киев принял решение прекратить реализацию проекта в виду политической ситуации.

В мае 2018 года старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олег Григорьев заявил о целесообразности строительства в Украине собственного завода по производству ядерного топлива для атомных электростанций. По его словам, это повысит энергобезопасность страны и будет способствовать диверсификации поставок ядерного топлива. Григорьев также сообщил, что компания ведет конструктивный диалог по этому вопросу с украинским "Энергоатомом".

Ранее "Страна" писала о заявлении Савченко, что министр энергетики Насалик посещал "ЛДНР" в 2015 году.

Также мы сообщали, что Насалик заработал почти миллион на процентах вкладов в Ощадбанке.