На странице Международной федерации футбола в Facebook администраторы закрыли возможность оставлять отзыв. Изменения произошли после флешмоба негативных оценок, снизивших рейтинг страницы ФИФА до 1,1 из пяти.

Теперь на странице отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования.

Фото: facebook.com/fifa

Всего за сутки страница футбольной организации получила более 150 000 отрицательных отзывов. Рейтинг ФИФА в Facebook обвалился до единицы.

Пользователи также писали в комментариях лозунг "Слава Украине!" на разных языках.

Фото: facebook.com/fifa

Напомним, пользователи Facebook атаковали страницу ФИФА после травли футболистов сборной Хорватии за возглас "Слава Украине!". Генпрокурор Луценко тоже атаковал страницу FIFA, но по-своему - оценив ее не в один, а в три балла.

Как сообщала "Страна", хорвата Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч за "Слава Украине!" на видео.

Также "Страна" писала, что федерация футбола Украины готова компенсировать хорвату Вукоевичу штраф FIFA и зовет его на работу.