ФИФА после набега украинцев закрыла "нулячий" рейтинг на странице в Facebook
На странице Международной федерации футбола в Facebook администраторы закрыли возможность оставлять отзыв. Изменения произошли после флешмоба негативных оценок, снизивших рейтинг страницы ФИФА до 1,1 из пяти.
Теперь на странице отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования.
Фото: facebook.com/fifa
Всего за сутки страница футбольной организации получила более 150 000 отрицательных отзывов. Рейтинг ФИФА в Facebook обвалился до единицы.
Пользователи также писали в комментариях лозунг "Слава Украине!" на разных языках.
Фото: facebook.com/fifa
Напомним, пользователи Facebook атаковали страницу ФИФА после травли футболистов сборной Хорватии за возглас "Слава Украине!". Генпрокурор Луценко тоже атаковал страницу FIFA, но по-своему - оценив ее не в один, а в три балла.
Как сообщала "Страна", хорвата Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч за "Слава Украине!" на видео.
Также "Страна" писала, что федерация футбола Украины готова компенсировать хорвату Вукоевичу штраф FIFA и зовет его на работу.