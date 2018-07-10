10 июля в аэропорту Борисполь известному британскому ведущему Джону Уоррену, который также работает на российском канале НТВ, не удалось пройти паспортный контроль. Ему запретили въезд в Украину сроком на три года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. Причиной запрета стало несанкционированное посещение Крыма.

Скриншот: facebook/Oleh Slobodyan

"Сегодня в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружен гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим" на одном из телеканалов РФ", - написал Слободян в соцсети.

В ходе проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал полуостров в сентябре-октябре 2015 года. "В пределах полномочий, на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - резюмировал пограничник.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину не пустили журналиста телеканала "Дождь". Не из-за Крыма и Донбасса.

Также мы сообщали, что в Украину не пустили британского корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая ехала на конференцию ОБСЕ.