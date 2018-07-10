Украинские пользователи соцсети Facebook массово сообщают о том, что администрация соцсети начала блокировать аккаунты некоторых людей из-за активной поддержки флеш-моба в поддержку хорватских футболистов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды, которые после победы над сборной России записали видео со словами "Слава Украине".

Напомним, чтобы поддержать флешмоб, нужно было зайти на страницу FIFA, поставить в разделе "Отзывы" единицу, и написать в комментарии "Слава Украине!".

После этой процедуры участники флеш-моба потеряли доступ к своим страницам в Facebook.

От администрации соцсети пришла рассылка подобного содержания: "Мы заметили подозрительную активность с вашего аккаунта и временно его заблокировали для безопасности". Далее пользователям предлагалось пройти проверку.

Фото: facebook.com/borys.krasovskyi

"Похоже ФИФА пожаловалась Цукербергу на то, что ее страницу атаковали и теперь Цукерберг раздает всем выговоры", - отметил Алексей Пылев на своей странице.

Фото: facebook.com/alex.pylov

"Вангую, что ФИФА оперативно связались с Head of Facebook Policy Ульяной Зининой и обо всем договорились. Уважаемые Путино-рабы, вы такие предсказуемые", - высказался заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Фото: facebook.com/dzolotukhin

Эта ситуация уже вдохновила пользователей Facebook на фотожабы.

Фото: facebook.com/alex.pylov

Как сообщала "Страна", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко присоединился к флеш-мобу в поддержку хорватских футболистов и тоже атаковал страницу FIFA, но оценил ее не в один, а в три балла.

Также "Страна" писала о заявлении актера Михаила Боярского, что "Слава Украине" могут кричать все, и ничего плохого в этом нет.