В селе Селезеневка Сквирского района Киевской области на земельном участке 78-летней местной жительницы полицейские обнаружили полтысячи наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба полиции области на странице в Facebook.

Полицейские изъяли несколько растений для проведения экспертизы, а другие уничтожили путем сожжения. По данному факту проводится проверка. В полиции напомнили, что за незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли действующим законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Подобные действия наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3 лет.

За посев или выращивание снотворного мака в количестве 500 и более растений или конопли в количестве 50 и более растений – наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

Фото: facebook.com/pol.kievregion

Фото: facebook.com/pol.kievregion

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