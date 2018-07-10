На Донбассе в зоне проведения ООС во вторник, 10 июля, погиб военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Уточняется, что Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района. Родился в 1995 году. Другие подробности в ОГА не сообщили.

Согласно утренней сводке штаба операции Объединенных сил, за сутки 9 июля на Донбассе было зафиксировано 23 обстрела со стороны сепаратистов. Ранения получил один украинский военнослужащий. При этом отмечалось, что с начала нынешних суток потерь нет.

Ранее "Страна" писала о том, что Волкер заявил, что Украина имеет право стрелять на Донбассе.

Также мы сообщали, что лидеры ЕС назвали события февраля 2014 в Донбассе актом агрессии вооруженных сил России.