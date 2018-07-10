В Таиланде водолазы смогли эвакуировать всех детей из затопленной пещеры Тхам Луанг. Последних спасенных - футбольного тренера и школьника - вызволили сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Spring News.

Всего в пещере была заблокирована группа из 12 детей и тренера.

Утром 10 июля началась финальная фаза эвакуации детей. В этот день водолазы вывели из подземелья на свет 5 детей.

До этого в день у спасателей получалось вывести наружу по четыре подростка.

Как сообщала "Страна", сегодня - уже 17-й день с момента, как группа заблудилась и оказалась запертой в подземелье. Утром спасатели еще не знали, удастся ли вытащить всех детей сегодня.

Напомним, мальчиков эвакуируют в аквалангах, которыми их научили пользоваться. Путь из пещеры на поверхность составляет около пяти километров. На то, чтобы его пройти, уходит несколько часов. Первых двух спасенных вытащили 8 июля.

В спасательной операции участвовал дайвер из Украины Всеволод Коробов с другом. Он работает инструктором по дайвингу в тайском городе Пхукет. Во время операции украинец прошел сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере.