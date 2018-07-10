Нарушения закона со стороны генерального прокурора Украины, которые начались в 2016 году не только не прекращаются, а увеличиваются и носят признаки системных и умышленных нарушений. Такое заявление сделал начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью Украинским новостям.

"Весь этот период со стороны Генпрокурора и ряда его заместителей было незаконное вмешательство в разных формах в расследование дел, влияние на следователей или прокуроров и иные нарушения закона.

Сейчас такое время, что у нас уже во многих расследованиях подходят следователи и прокуроры к этапу сообщения о подозрении фигурантам уголовных производств. И именно в таких случаях появляется незаконное влияние руководства ГПУ. Там где идет процесс, где только собираются доказательства, как правило, там дают спокойно расследовать, а вот там, где выходим уже на сообщение о подозрении, нет", - говорит Горбатюк.

По словам Горбатюка, каждый такой случай сопровождается его выступлениями в СМИ, которые он использует как последний способ "достучаться, после того, как нет реагирования на все письма, жалобы и заявления о преступлении и т.д".

"Каждый раз, особенно в экономических преступлениях, когда мы подходим к результату, проявляется интерес руководства - наверное, появляются люди, которые готовы о чем-то просить, используя кое-какие аргументы… Ситуация с нашим Департаментом с учетом нашей открытости просто поднимает завесу "прокурорской кухни" и показывает, что Генеральный прокурор не то, что не реформировал прокуратуру и не привил уважение к Закону, а он его первый и нарушает, чем дискредитирует этот орган", - заявил Сергей Горбатюк.

Ранее "Страна" писала о том, что у Луценко объявили об изменении подозрения нардепу Михаилу Добкину.

Также мы сообщали, что Горбатюк рассказал, когда снимут запрет на строительство Мемориала Революции Достоинства.