В селе Каратыши Мироновского района Киевской области задержан мужчина, который путем шантажа склонял 14-летнего ребенка к половым отношениям.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"Злоумышленником оказался 76-летний местный мужчина, в доме которого все это и происходило", - говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что мама потерпевшей девочки обратилась по спецлинии 102 и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок,понуждал ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все эти непристойности, что и послужило доказательством для задержания педофила.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как отмечается, мужчина немедленно был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром педофил изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее в кустах умирать.

Также мы сообщали, что в Раде зарегистрировали законопроект о кастрации педофилов.