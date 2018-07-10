Во вторник, 9 июля, на автодороге "Киев-Знаменка" Киевской области произошло смертельное ДТП. 55-летний водитель "Ford Fusion" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с авто "Mercedes Benz Vito". От полученных травм водитель "Ford Fusion" погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

30-летний водитель "Mercedes" из города Кропивницкий и его 4 пассажира, 33-67 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы в Мироновскую ЦРБ.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

Фото: facebook.com/pol.kievregion

Как сообщала "Страна", под Киевом после смертельного ДТП автомобили разбросало в разные стороны.

Также "Страна" писала, что под Киевом авто врезалось в дорожную бригаду, один рабочий погиб.