Съемки финального сезона популярного фэнтези-сериала "Игра престолов" завершились. Об этом в своем Instagram сообщил актер Кит Харингтон, исполняющий в фильме роль Джона Сноу.

"Игра престолов" официально закончила съемки", - говорится в сообщении.

Фото: instagram.com

Напомним, что ранее о завершении съемок в сериале оригинально сообщила актриса Мейси Уильямс (Арья Старк), а также актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен.

Восьмой и последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Он будет состоять из шести эпизодов. 

Британская актриса Софи Тернер (Санса Старк) заявила, что финальный сезон "Игры престолов" станет самым кровавым в истории сериала.

Ранее "Страна" писала о том, что Джон Сноу из "Игры престолов" женился на рыжей подружке из сериала.

Также мы сообщали, что опубликован первый трейлер четвертого сезона культового сериала "Лучше звоните Солу".

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