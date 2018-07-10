Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар заявила, что органы СБУ обратили внимание на работу некоторых журналистов, аккредитованных в Верховной Раде.

Об этом сообщает "112 Украина".

"У пресс-службы - десятки представлений от СБУ, согласно которым часть журналистов просто записывают и отправляют для российских СМИ определенное видео. Это тайная информация, но я с ней была ознакомлена, поскольку я имею этот доступ. Дальше там монтируются какие-то вещи, которые порой провоцируют депутатов на какие-то реакции: когда хочется как-то не так ответить, когда задают действительно провокационные вопросы. На этих людей обратили внимание", - сказала Сюмар.

По словам Сюмар, в Верховной Раде аккредитовано около 4,5 тысяч журналистов. Сейчас законодательство в Украине предусматривает аккредитацию любого, кто подтвердит причастность к СМИ, даже незарегистрированного.

Напомним, Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект №6688 о возможности блокирования сайтов по решению прокурора или следователя.

За включение в повестку дня и рассмотрение законопроекта №6688 проголосовали 158 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщала "Страна", Виктория Сюмар анонсировала разработку законопроекта об ответственности за "джинсу".

Также Сюмар призналась, что жалеет, что пока нельзя наказать СТБ за скандальную "Битву экстрасенсов".