Во вторник, 10 июля, в Киеве и области полиция ввела план "Перехват" из-за нападения на мужчину, который получил огнестрельные ранения и лишился сумки с крупной суммой денег.

Как сообщает Информатор, около полудня на Софиевской Борщаговке по адресу Заречная, 68, неизвестные лица кавказской национальности открыли огонь по мужчине, которые приехал покупать автомобиль. При себе у него была сумка с деньгами.

На месте работает следственно-оперативная группа, просматривают камеры наблюдения. По предварительным данным, у мужчины прострелены ноги.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре в подъезде многоэтажки неизвестные убили ножом мужчину.

Также мы сообщали, что на трассе Киев-Харьков банда в масках ограбила пассажиров "Жигулей".