Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры заявляет, что бывший советник экс-Президента Виктора Януковича Пол Манафорт может быть привлечен к уголовной ответственности в Украине. Об этом рассказал начальник департамента Сергей Горбатюк, передают Украинские новости.

"Если установлено, что иностранный гражданин совершил на территории Украины преступление, то, конечно же, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Единственное, что, если он находится на территории другой страны, то она, согласно международному законодательству, его не выдаст, потому что есть такое общее правило, что своих граждан страны не выдают. Могут, конечно, но обычно не выдают", - ответил Горбатюк на вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности Манафорта в Украине.

В то же время на данный момент подозрение ему не выдвигалось.

Генпрокуратура продолжает проверку записей из "черной бухгалтерии" "Партии регионов" для того, чтобы установить, преступного ли происхождения эти деньги, какие действия осуществлял Манафорт в рамках своих консультаций Януковича, соблюдалось ли налоговое законодательство.

Проверяется также его деятельность относительно привлечения американской юридической фирмы для составления заключения для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об отсутствии нарушений в деле об аресте экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Горбатюк также сообщил, что в 2014 и 2015 годах Украина направляла запросы в США о допросе Манафорта.

Ответа на них нет, получены только копии документов от указанной юрфирмы.

Напомним, что Полу Манафорту в США грозит 305 лет тюрьмы за отмывание денег и действия в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Стоит отметить, что Манафорт был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича и, согласно обвинительному заключению, действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах Партии регионов. Согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год.

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат пожаловался, что Пола Манафорта держат в одиночной камере со строгим наблюдением.