Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватскому футбольному специалисту, экс-игроку Динамо Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас "Слава Украине".

Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах парламента, пишет Украинская правда.

Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии (но не в футболке Домагоя Виды или Вукоевича, а в футболке футболиста Ракитича).

"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", - сказал Павелко.

Фото: pravda.com.ua

Он отказался комментировать решение хорватов об увольнении Вукоевича с поста тренера-ассистента, "поскольку является заинтересованной стороной".

"Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена об апелляции или при подаче в КАС (Спортивный арбитражный суд - Прим. Ред.). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе", - сказал Павелко.

Он также добавил, что никакой политики в словах "Слава Украине" не видит, и этот вопрос (озвучивание любви к своей стране - Прим. Ред.) будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

Напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию и после матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

Дисциплинарный комитет ФИФА расценил обращение как политический жест и вынес предупреждение Виде. А Хорватский футбольный союз предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.

Ранее "Страна" писала о том, что хорват Домагой Вида снялся в новом провокационном видео с Ивицей Оличем.

Также мы сообщали, что хорвата Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч за "Слава Украине!" на видео.