В Одессе ночью 9 июля водитель автомобиля Toyota съехал с улицы Неждановой и на скорости врезался в стену дома. В результате ДТП погиб пятилетний мальчик, трое людей находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В полиции добавили, что 21-летний водитель был пьян.

"Водитель автомобиля Toyota Corolla превысил скорость и на повороте съехал с дороги прямо в забор частного дома. Телесные повреждения разной степени тяжести получили все пассажиры автомобиля – трое мужчин и пятилетний сын водителя. От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу, все остальные сейчас в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Фото: facebook.com/odesapolice

Фото: facebook.com/odesapolice

Фото: facebook.com/odesapolice

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