Во вторник, 10 июля, в Киеве прощаются с умершим украинским диссидентом и борцом за независимость Левком Лукьяненко. Церемония началась в 10:00 в клубе Кабинета Министров. Об этом сообщает "Информатор".

Попрощаться с покойным пришли однопартийцы Лукьяненко, известные политики, общественные деятели и представители интеллигенции.

Все пришедшие принесли на траурную церемонию цветы, некоторые пришли с книгами, написанными диссидентом. На церемонию прощания прибыли премьер министр Украины Владимир Гройсман, Владимир Турчинов, Арсений Яценюк, Павел Розенко, Владимир Яворивский, министр культуры Евгений Нищук, украинский политический деятель, советский диссидент Степан Хмара, писатели братья Капрановы, Дмитрий Павличко, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, директор Института Нацпамяти Владимир Вятрович. Попрощаться пришли также и сотни неравнодушных людей.

"В твоем лице Украина имеет уникального национального героя. Из камеры смертников он попал в парламент и стал автором декларации о независимости Украины. Именно его рукой написан этот спасительный для Украины документ", - заявил поэт, нардеп и общественный деятель Владимир Яворивский.

"Я очень счастлив, что мог получать наставления от Левка Лукьяненко во время Майдана. После горячих событий он пригласил меня к себе домой и мы говорили о культурной и гуманитарной стратегии. Я благодарен судьбе за людей-символов. Этот человек 27 лет был узником Кремля. Очень символично, что он родился 24 августа. Лукьяненко - это знаменосец Украины", - отметил Нищук.

По завершению церемонии тело перевезут во Владимирский собор на отпевание.

Фото: Глеб Пархомец/kiev.informator.ua

Фото: Глеб Пархомец/kiev.informator.ua

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на похоронах Лукьяненко Фото: Глеб Пархомец/kiev.informator.ua

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк пришел почтить память Лукьяненко Фото: Глеб Пархомец/kiev.informator.ua

Александра Кужель на церемонии прощания с диссидентом Лукьяненко Фото: Глеб Пархомец/kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище Киева. Церемония похорон начнется ориентировочно в 13:30.

Левко Лукьяненко умер после продолжительной болезни 7 июля. 24 августа ему бы исполнилось 90 лет. Последние годы жизни он страдал от лейкоза, позже у него отмечали проблемы с тромбами и лейкоцитами.В отличие от многих других украинских националистов нашего времени, он боролся за независимость Украины, когда за это давали тюремный срок.