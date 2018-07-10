Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко присоединился к флеш-мобу в поддержку хорватских футболистов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды, которые после победы над сборной России записали видео со словами "Слава Украине".

Напомним, суть флешмоба заключается в том, что люди заходят на официальную страницу FIFA в Facebook, ставят один балл в разделе отзыв, и пишут в комментариях "Слава Украине!".

Однако генпрокурор поставил не единицу, а три балла. Этот факт сразу же прокомментировали пользователи соцстей.

В частности блогер Денис Гороховский иронично отозвался об участии генпрокурора во флешмобе.

"Когда ты хочешь зарисоваться перед пацанами, но ссышь, что могут потом подтянуть за базар, поэтому оставляешь себе пути для маневров", - написал Гороховский на своей странице в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что хорват Домагой Вида снялся в новом провокационном видео с Ивицей Оличем.

Также мы сообщали, о заявлении актера Михаила Боярского, что "Слава Украине" могут кричать все, и ничего плохого в этом нет